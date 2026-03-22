◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）新入幕の西前頭13枚目・藤青雲（28＝藤島部屋）は東11枚目の獅司（29＝雷部屋）を送り出し2桁10勝に到達した。これで条件を満たし、三賞の敢闘賞を受賞した。立ち合いから突っ張ってきた相手に対し、左からいなして横向きにした。すかさず後ろについて送り出した。