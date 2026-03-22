大阪市で中国人の男性が襲われ現金５００万円が入ったかばんが奪われた事件で、新たに実行役の男が逮捕されました。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の菅義満容疑者（２２）です。警察によりますと、菅容疑者は先月２５日、大阪市住吉区の路上で、中国人の会社員の男性（３７）にスタンガンを押し当て顔面を殴る暴行を加えて重傷を負わせ、現金５００万円が入った手提げかばんを奪った疑いがもたれています。