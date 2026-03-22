22日未明、堺市北区で踏切内に放置された自転車と電車が接触しました。けが人はいないということです。警察は列車往来危険の疑いがあるとして、自転車を置いた人物の行方を追っています。 22日午前0時すぎ、堺市北区金岡町の「中百舌鳥2号踏切」で通行人の男性から「列車と自転車が接触し列車が止まっている」と警察に通報がありました。 警察によりますと、電車が踏切内に放置されていた自転車とぶつかり、自転車は線路外