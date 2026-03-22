優勝トロフィーを手に笑顔の笠りつ子＝紫CCすみれVポイント×SMBCレディース最終日（22日・千葉県紫CCすみれ＝6731ヤード、パー72）38歳の笠りつ子が首位に1打差の2位から4バーディー、2ボギーの70にまとめ、通算3アンダーの213で5年ぶりとなる通算7勝目を挙げた。賞金1800万円を獲得。昨季年間女王で前日首位の佐久間朱莉は73にとどまり、69で回った前週優勝の菅楓華、72だった神谷そらとともに2打差の2位となった。鈴木愛は5