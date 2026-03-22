最高裁判所＝東京都千代田区大量の証拠と向き合いながら適切な判断を下すことが求められる裁判官の業務に、生成人工知能（AI）を活用することはできるのか―。社会にAIが広く浸透する中、最高裁が検討を加速させている。現状では利用できないが事務の効率化につながる可能性があり、法的・倫理的な論点を整理して方向性を見極めることになりそうだ。最高裁が1月と2月に専門業者を招いて実施した研究会。中堅の民事裁判官6人が