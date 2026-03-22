年齢を重ねても、現役で活躍し続ける人は何が違うか。医師の和田秀樹さんは「高齢者を十把一からげに『老害』と呼ぶのは、高齢者差別にあたる。高齢になると能力は衰えると思い込む人が多いが、そんなことはない。個人が長年にわたって、経験や学習などを通じて獲得する『結晶性知能』は生涯にわたって伸びる」という――。※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気 88の読むサプリ』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.