現在の奈良県に都があったころ、数人の女性天皇が即位した。『日本史の極意』の著者・出口治明さんは「7世紀末の持統天皇こそ、日本の律令国家と天皇制の骨組みをつくった人物で、政治家としてグランドデザインを考えていた」という――。※本稿は、出口治明『日本史の極意』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MasaoTaira持統天皇のために夫の天武天皇が建立させた薬師寺 - 写真＝iStock.com／MasaoTaira■