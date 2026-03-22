健康維持に役立つ習慣は何か。医師の牧田善二さんは「脳を大事に考えるなら、無理のない範囲でいいから体を動かすことだ。加えて、食後すぐに運動することで血糖値の上昇が緩やかになることもわかっていて、一石二鳥である。私のおすすめは『ついで』感覚でできるこの運動だ」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Dmitrii Kalashnikov※写真はイメージで