?念願の１０月?は訪れるか――。エンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）の復活へ待望論が持ち上がっている。２０１０年代に最強打者として名をはせたトラウトも近年は度重なる故障と不調に悩まされてきた。大谷翔平投手（３１）がドジャースに移籍した２４年以降だけでもふくらはぎや腰、左手首、左ヒザ…と相次いで痛めてきた。昨季は１３０試合の出場で打率は２割３分２厘に低迷。ＯＰＳ．７９８もメジャーデビューした１