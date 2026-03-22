ボーイズグループ神話(シンファ)のキム・ドンワンが、飲酒運転の前歴に続き、女性BJへの暴行疑惑に揺れるMCディンドンを公開応援した物議を呼んでいる。キム・ドンワンは3月22日、自身のSNSに「何の理由もなくディンドンを応援する人！？」という文章を投稿した。【写真】キム・ドンワン「お金を払わなければ性行為ができない人も」この日、キム・ドンワンはMCディンドンのSNSを共有しながら、そのような内容を記した。しかし、こ