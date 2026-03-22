自分が健康体だと、アレルギー体質の人のつらさはわかりにくいもの。だからといって相手への気配りを怠ると、春の間ずっと、不機嫌な彼女と過ごすハメになるかもしれません。そこで今回は、10代、20代の独身女性263名に聞いたアンケートを参考に「『花粉症だって言ってるのに！』と彼女をイラつかせるデート中の行動」をご紹介します。【１】「春は気持ちいいなあ」とドライブ中に窓を全開にする「こんな思いやりのない人なの？