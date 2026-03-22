あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オーケストラピット」の略語は？「オーケストラピット」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと3文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オケピ」でした！オケピとは、生演奏を行う演目で使用される舞台と客席の間に設けられたオー