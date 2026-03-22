◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島の育成左腕・アリアが１回を２奪三振で無失点に抑えた。７回に登板。秋広を空振り三振、周東を遊ゴロ、最後は栗原を空振り三振で３者凡退だ。これでオープン戦３度目の登板で２戦連続無失点。新井監督が「編成が決めることだけど、そこ（支配下）も視野に入っている」と、評価するドミニカカープアカデミー出身者が支配下へアピールを続けている。