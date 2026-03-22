◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節東京Ｖ―ＦＣ東京（２２日・味スタ）東京ＶとＦＣ東京の「東京ダービー」は、０―０から突入したＰＫ戦で４―２で東京Ｖが勝利した。前半１５分に東京Ｖの松橋のクロスを斎藤が合わせるもうまくミートは出来ず。同２０分にも後方からボールをつなぎ最後は斎藤が左足でミドルシュートを放つがわずかにゴール右へ外れる。同２７分にＦＣ東京は、東京ＶのパスミスからＦＷ長倉が右足シ