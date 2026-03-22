錦戸亮さん主演の『映画 1リットルの涙』が、2027年に公開されることが発表されました。2005年に大ヒットしたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）の約20年振りの復活に、ファンからは歓喜の声があがっています。今やSNS上では「色気が爆発してる」「目、唇、眉間のシワ…すべてが最強」とダダ漏れな存在感を放つ錦戸さんの“沼”を、改めて掘り下げたいと思います。◆主人公を支える姿に胸を打たれた2005年版まず、2005