◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が執念で勝ち越しを決めた。立ち合いから同・出羽ノ龍（出羽海）の左を差した。はたいて、前に出てもろ差しを許すも勢いを止めずに小手投げ。マゲをつかんだのではないかと物言いがついたが軍配は変わらず「ずっと攻めてはいた」と振り返った。今場所は４日目から４連敗するなど一時２勝５敗。「前半が良くなかった」と反省したが、持ち直した