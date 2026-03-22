広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0』を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。 【写真を見る】高級ブランドを愛用する六代目山口組司忍組長、全身ヴィトンの竹内若頭＊＊＊ 2026年1月に4億円の現金が東京・上野の路上で強奪された事件で、3月14日に「事後強盗」の容疑で7人が逮捕されましたね。路上で4億円を強奪、というのもすごいインパクトですが