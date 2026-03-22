◆センバツ第４日▽１回戦大垣日大２―１近江＝延長１０回＝（２２日・甲子園）２年ぶり８度目出場の近江（滋賀）が大垣日大（岐阜）との“隣県・関ケ原対決”で敗れた。両校は２３年夏の１回戦で対戦し、２―７で近江が敗れた。毎年、練習試合を行っている両校は、現チームでは初対決となった。最速１４８キロ右腕の上田健介（３年）が先発。３月の練習試合から状態が上がっていなかったが、小森博之監督は「３年生と相