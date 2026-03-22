3月14日、東京の新宿で「家賃高すぎ 何とかしろ！デモ」が実施されるなど、家賃上昇が社会問題として注目が高まっている。【写真】「賃貸借契約更新に関するご案内」東京23区はシングル向けマンションが1年前より1万782円上昇（＋11.1％）、アパートでは4619円上昇（6.8％）、カップル向けはマンションが1万9980年上昇（＋12.6％）、アパートで1万2202円上昇（＋11.1％）と最高値を更新し続けている（「2026年1月 全国主要都市