女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年3月18日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝アニメやアイドル、ファッション、コスメetc…好きなジャンルの“沼”にハマった人を“〇〇オタ”なんて言いますが、最近は、“推し活女子（男子）”なんて言い方もされるようになってきましたね。今回は、そんな“推し活”女子のトン