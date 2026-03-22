春の高校駅伝日本一決定戦と呼ばれる伊那駅伝が２２日、長野・伊那市陸上競技場発着で男子は６区間４２・１９５キロ、女子は５区間２１・０９７５キロで開催。１、２年生の新チームで争われた。男子は昨年１２月の全国高校駅伝で１８位だった宮崎・小林が２時間７分５９秒で今大会初優勝を飾った。１９９１年東京世界陸上男子マラソン金メダルの谷口浩美さんらを輩出した名門の小林は全国高校駅伝で７回（歴代４位）の優勝を誇