◇プロ野球オープン戦巨人ー楽天（22日、東京ドーム）開幕投手に内定している巨人の竹丸和幸投手が日本テレビの地上波、野球中継に出演。開幕投手を阿部慎之助監督から告げられた日を振り返りました。「今月の14日の練習前に伝えられました」ロッカーから監督室に向かうときに「わざわざ呼ばれるのは、そういうことなのかな？」という気持ちはあったそう。開幕投手最有力候補の山崎伊織投手が右肩のコンディション不良で故障班に