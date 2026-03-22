ソフトバンクの大津亮介投手（27）が開幕ローテーションに内定した。小久保裕紀監督が「大津も含めて6人決まりました。伝えています」と明言した。これで開幕投手の上沢直之投手、松本晴投手、カーター・スチュワート投手、大関友久投手、徐若熙投手と合わせて、日本ハムと楽天の2カードの先発が固まった。大津は19日の広島との2軍戦に先発し、6回途中5安打3失点。視察に訪れていた指揮官は「いったん持ち帰る」と保留にし