◇オープン戦ロッテ―中日（2026年3月22日バンテリンD）通算250セーブまで、あと2に迫っているロッテの益田直也が1―6の7回に4番手で登板、1回を1安打無失点、2奪三振。開幕前最後のオープン戦で好投し、大記録達成に手応えをつかんだ。先頭の辻本を二飛、続く岡林は打ち取った当たりが三塁内野安打になる不運もあったが、細川、福永を2者連続の空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。これでオープン戦6試合に登板し