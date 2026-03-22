◇第98回選抜高校野球大会第4日1回戦 大垣日大2−1近江（2026年3月22日甲子園）隣県同士の「関ヶ原決戦」は、2年連続7度目出場の大垣日大（岐阜）が、2−1で近江（滋賀）を破り、2回戦に進出した。両軍ともに堅守が光り、近江・上田、大垣日大・竹岡の両投手が要所を封じる投手戦となった。上田は6回の2死二、三塁も封じ、大垣日大に先制点を与えなかった。一方、竹岡も6回に1死一、三塁のピンチを招くが無失点と、譲