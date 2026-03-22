イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴い、国内の化学メーカー各社が食品包装材の原料などの石油関連製品を相次いで値上げしている。原油から精製するナフサの供給懸念で、基礎化学品のエチレン減産が広がり、取引価格も上昇しているためだ。値上げ対象製品の用途は食品包装材や建設資材など幅広く、消費者が手に取る日用品や食品価格に波及する可能性がある。（福原悠介）クラレは、ゼリーのカップや調味料のチューブな