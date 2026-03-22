平安遷都と同時に創建された京都市下京区の五篠天神宮が、社殿をバックに源義経（牛若丸）と武蔵坊弁慶をイメージしたキャラクターと一緒の写真を撮影できる、拡張現実（AR）技術の活用を始めた。同宮は2人が出会った場所とされ、キャラは近くの堀川高の生徒3人が描いた。【写真】「おっぱいが大きい人の聴診は嬉しいですか？」小学生みたいな質問への医師の回答が「すごい分かる」と反響室町時代の「義経記」には、2人が参道