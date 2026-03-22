ワンランク上の軽キャンパー特別仕様車2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場／愛知県常滑市）で開催されました。島根県益田市を拠点とし、千葉にもサテライトショップを展開している「スマイルファクトリー」のブースでは、限定仕様の軽キャンパー「オフタイムトラベラー2 ブラックパッケージ」に注目です