＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞昨年のプロテスト合格組の藤本愛菜が、最終ラウンドの前半11番パー3で“ルーキー第1号”となるホールインワンを達成した。〈連続写真〉まるで小祝さくら!? 藤本愛菜はナチュラルドローをこう打つ実測146ヤードのホールで8番アイアンを振り抜くと、ピン手前5メートルのエッジ付近に着弾したボールがコロコロと転がって