＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と1打差で出た38歳・笠りつ子が4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。トータル3アンダーで逆転し、5年ぶりのツアー7勝目をつかんだ。【写真】笠りつ子、笑顔と大号泣前半は2バーディ・1ボギーで回り、トップタイで後半へ。首位タイで迎えた最終18番では、バーディパットを