◇プロ野球・オープン戦 巨人ー楽天(22日、東京ドーム)2番手としてマウンドにあがった戸郷翔征投手が、1回4失点を喫しました。場面は1点ビハインドで迎えた5回。先発・則本昂大投手に続いて、戸郷投手がマウンドにあがります。先頭で迎えた楽天・中島大輔選手にはストレートでレフトフライに打ち取るも、続く小深田大翔選手へのインコース低めの球が死球となります。すると続く浅村栄斗選手のレフトへの当たりに、小深田選手が好走