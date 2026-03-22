「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神はオープン戦最終戦で完封負け。この時点で逆転でのオープン戦優勝の可能性が消滅した。打線に好機で一本が出なかった。初回は１死から中野が三塁打を放ち、チャンスメークするも森下、佐藤輝が凡退。五回は２死一、二塁から近本が三飛。六回は１死二塁から佐藤輝、大山と倒れた。九回は先頭の森下が左前打。代走・熊谷が二盗を決めて無死二塁としたが