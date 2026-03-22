モデルの西山茉希（40）が22日、自身のインスタグラムを更新。長女の進学・卒業祝いに、旅行したことを報告した。「毎年食べれた数を数えることが楽しみないちご狩り50個食べれなくて悔しげな9歳と、110個食べてやりきった感な12歳」といちご狩りでの姉妹ショットも披露。「もぎ方がベテラン」と記した。「#進学卒業祝い」「#ご褒日」「#弾丸一泊」と添えた。「お家じゃ感じられない時間の流れと向き合う空間」と西山。