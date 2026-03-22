お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。バイクについて、綴りました。 【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 「特攻の拓真嶋夏生さんの爆音スペシャルCB1100RB1風CB1100完成しました」レイザーラモンRGさんは「特攻の拓 真嶋夏生さんの爆音スペシャルCB1100RB1風CB1100完成しました。」と綴ると、写真をアップ。続けて「東京モーターサイクルショーRGツーリングクラブブースに展示します❤