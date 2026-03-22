ＮＨＫが２１日、朝ドラ「ばけばけ」で雨清水八雲を演じたレフカダ・ヘブンが、小泉八雲と小泉家のお墓をお参りしたことを報告した。公式ＳＮＳで「トミー・バストウさんのコメント＞」として長文を掲載。「あらためて小泉八雲さんのお墓にお参りをして、圧倒されるような気持ちになりました。感情があふれ、とても強く心を揺さぶられ……そして同時に雨清水八雲（レフカダ・ヘブン）役を演じる機会をいただけたことに感謝