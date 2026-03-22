防府競輪場の「第10回ウィナーズカップ」が最終日を迎え、9Rで「ガールズフレッシュクイーン」が行われた。北岡マリア（20＝石川）が捲った大浦彩瑛を最後の直線で捉え、快勝した。「前々から戦おうと思っていた」と北岡。初手は大浦の後位2番手を確保。打鐘で半田がカマシ、大浦が最終バックで捉えに行く。冷静に勝負の時を待った北岡が直線でスムーズに車を伸ばして突き抜けた。「素直にうれしい。2センターくらいから踏ん