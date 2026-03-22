◇第98回選抜高校野球大会山梨学院―長崎日大（2026年3月22日甲子園）山梨学院の応援席から流れる「V-ROAD」がネット上で話題となった。「V―ROAD」はJリーグ、V・ファーレン長崎のチャントとして親しまれる名曲。長崎創成館が高校野球応援に取り入れて全国に広がった。山梨学院応援席も得意とする曲だが、この日の相手が九州代表の長崎日大だったことで混乱する高校野球ファンも多かった。ネットでも「山梨学院もV-