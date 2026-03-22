「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）西幕下２３枚目の徳之武蔵（２５）＝武蔵川＝が大雄翔（追手風）と対戦。寄り切って５勝２敗で場所を終えた。大雄翔は４勝３敗。突き放されるも左前みつを引きつけ、相手の体を起こしながら寄り切った徳之武蔵。「立ち合いからしっかり取れました。イメージ通りでした」と胸を張った。これで来場所は関取の地位が狙える１５枚目以内に番付を上げることが濃厚。