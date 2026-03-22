起業家の溝口勇児氏が２２日、Ｘを更新し、暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ」（サナエトークン）を巡る騒動で、トークンの設計、発行責任者として名乗り出ていた株式会社ｎｅｕの松井健氏のＸアカウントが凍結されたことに言及した。松井氏はサナエトークン騒動直後、今月に入ってつくられたＸアカウントから「トークンの一切の業務について、私が運営する会社が行い、責任を負ってきた」と謝罪し、話題となった。その後、情