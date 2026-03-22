【モデルプレス＝2026/03/22】元日向坂46の加藤史帆が3月21日、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳元人気坂道メン「大人の色気がすごい」色白素肌のぞくオフショル姿◆加藤史帆、美肩輝くオフショルコーデ披露加藤は、髭とメガネの男性の絵文字を添えてプライベート感あふれる写真を投稿。絵文字と同じ黒ぶちメガネをかけ、グラスを口元に運ぶリラックスした姿を披露した。濃いグレ