前日に作ってもおいしさをキープできる桜の蒸しパンレシピをご紹介します。簡単にできるので、お花見のお供にぴったりですよ！ ふわふわ桜蒸しパンレシピ 市販の白あんを使うので材料を混ぜて蒸すだけで簡単に完成します。鮮やかなピンク色と桜の花のトッピングがお花見気分を上げてくれますね。 桜餡を生地でサンドするのがポイント1.材料を混ぜる 滑らかになるように泡立て器を使ってしっかりと混ぜます。 2.桜の塩漬けを白