◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手が２回４奪三振で無失点に抑えた。同点の４回に登板。山川、今宮から連続三振を奪うと、周東には左前打を浴びたが、栗原を左飛に封じた。５回は谷川原、柳町を連続三振、笹川を左飛に抑えた。これで５戦連続０封。ロングリリーフも可能な中継ぎとして期待されている。