アイドルグループ・#ババババンビの神南りなが、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。【別カット】透明感あふれる瞳が魅力の神南りな神南は、#ババババンビの緑色担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目。2025年5月からは新体制初となる全国ツアーがスタートし、8月にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてツアーファイナルの開催。昨年11月