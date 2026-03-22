歌手でタレントの重盛さと美（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。ヘアチェンジを報告した。【写真】「赤ちゃんみたいなかわいさ」自撮りショットで“黒髪復活”を報告した重盛さと美重盛は「黒髪復活」とつづり、3枚の自撮りショットを投稿。アップショットでカラーチェンジした新ヘアを披露した。この姿にファンからは、「すごく素敵です」「どこぞの美女かと思ったら」「かわいいが溢れてる」「たまらん」「その透