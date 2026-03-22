「選抜高校野球１回戦、山梨学院−長崎日大」（２２日、甲子園球場）二刀流でプロ注目の山梨学院・菰田が「２番・一塁」で先発出場し、初回１死からの第１打席で左翼へ先制のソロ本塁打を放った。今秋ドラフト上位候補の一撃に、ネットも騒然となった。初球のカーブを狙っていたかのように振り抜いた菰田。打球は美しい放物線を描きながら力強く左翼席に飛び込んでいった。甲子園が大きくどよめき、観戦していた高校野球ファ