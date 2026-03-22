東京電力は２２日、トラブルで停止した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機の発送電を８日ぶりに再開した。１８日に予定していた営業運転について、順調なら４月にも始める見通し。東電によると、トラブルの原因となった部品を２１日に交換した。２２日午前１０時半頃にタービンを起動し、午後２時頃に発電機を送電網に接続、首都圏への送電を開始した。１週間程度かけて出力を１００％まで引き上げ、異常がないか点検する。