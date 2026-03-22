発電機からの漏電を示す警報が作動し、今月14日から発電と送電を停止していた新潟県の柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は「発送電」を再開したと発表しました。【映像】「発送電」を再開した柏崎刈羽原発6号機東京電力は今月18日に漏電の原因となる部品を特定したことを公表し、対策を取った上で部品を取り換える作業を進めていました。その作業がきのう完了し、きょう午前10時にタービンを動かしまずは発電を再開しました