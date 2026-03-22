「オープン戦、巨人−楽天」（２２日、東京ドーム）楽天の辰己が、オープン戦最終戦で１軍合流。即結果を残した。７番・中堅でスタメン出場。第１打席で中前打、第２打席で左前打を放つと、五回２死一、二塁で迎えた第３打席では右中間に２点二塁打を放った。「打ったのはストレート。チャンスで打てて良かったです。僕にとっては最初で最後のオープン戦ですが、結果を出せて良かったです」とコメントした。ここまで２軍