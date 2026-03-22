チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、公式戦4連敗を喫したことへの落胆を口にした。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16でパリ・サンジェルマン（PSG）に2試合合計2−8で敗れ、その間に行われたプレミアリーグ第30節のニューカッスル戦にも0−1で完封負けを喫していたチェルシーは、21日に行われた第31節のエヴァートン戦にも0−3で完敗し、公式戦4連敗と