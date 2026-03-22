初の3連覇に向けて、また一歩前進した。サンフレッチェ広島レジーナは21日、クラシエカップ・グループステージ第6節でINAC神戸レオネッサをホームに迎え、0−0のまま突入したPK戦を5−4で制し、ノックアウトステージ進出を決めた。広島は立ち上がりから相手のプレスに苦戦したが、体を張った粘り強い守備で今大会初の無失点を達成。GK木稲瑠那は「後手になってしまうシーンも多くて、相手のやりたいようにやらせてしまいました